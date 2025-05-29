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21:22, 29 мая 2025Россия

В Госдуме прокомментировали включение Мединского в базу «Миротворца»

Депутат Журавлев: К включению Мединского в «Миротворец» нужно отнестись всерьез
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

К включению помощника президента России Владимира Мединского в базу сайта «Миротворец» нужно отнестись всерьез. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Известно, что этот ресурс близок к украинскому МВД и напрямую контролируется администрацией [Владимира] Зеленского. Так что к таким новостям точно следует относиться всерьез», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что украинские националисты продолжают действовать «в своем стиле» — рассказывать всему миру о желании достичь мира и в то же время действовать противоположно, в том числе включая Мединского в «Миротворец».

Прежде украинцы начали угрожать семье Мединского. Угрожающие якобы знают местонахождение детей чиновника, также в их распоряжении имеются «начиненные самокаты», которые удастся привести в действие.

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