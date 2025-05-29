В России начали принимать роды по канонам ислама

В Азнакаевском районе Татарстана стали принимать роды по канонам ислама

В Азнакаевском районе Татарстана стали принимать роды по канонам ислама. На публикации местных СМИ обратил внимание телеканал «Царьград».

Роды «по-мусульмански», которые принимает районная больница, отличаются от общепринятых рядом особенностей. Так, врачебная бригада полностью состоит из женщин, питание соответствует халяльным нормам, а используемые медицинские препараты не содержат спирта.

Кроме того, одежда медперсонала пошита специальным образом, а на белье и одежде, которую выдают роженицам, отсутствуют изображения людей и животных.

Сейчас в больнице функционируют две двухместные «исламские» палаты. Также в роддоме созданы условия для совершения намаза и омовения. Больница собирается добиться присвоения таким родам халяльного статуса.

Ранее в Москве курьер по религиозным соображениям отказался доставить заказ — блюдо со свининой. Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Марина Ахмедова назвала подобные действия проявлением религиозной агрессии. «Мы отчетливо видим, что люди на самоограничения идти не хотят. Они хотят ограничить других», — отметила она.