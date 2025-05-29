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10:27, 29 мая 2025Россия

В России спасли девять месяцев работавшего за еду на ферме мужчину

В Смоленской области спасли мужчину, который 9 месяцев работал на ферме за еду
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

В Смоленской области активисты спасли мужчину, который был вынужден месяцами работать за еду на сельскохозяйственном предприятии. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Мужчина рассказал, что работал на ферме с сентября 2024 года. За девять месяцев работы он не получил денег, а все попытки россиянина добиться расчета заканчивались избиением.

По словам освобожденного, предприятием управляли выходцы из Средней Азии. «Сам начальник — узбек, зовут Бахтияр», — пояснил он. Россиянин выразил благодарность общественникам, вернувшим ему свободу. «Русская община» уточнила, что на ферме могут находиться и другие удерживаемые лица.

Ранее в Тульской области освободили девять человек, которых незаконно удерживали на ферме. Одним из них оказался участник спецоперации. Всех работников обманом вынудили приехать в Белевский район, обещая посуточную оплату.

Вот это да!
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