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05:23, 29 мая 2025Мир

В США анонсировали отмену виз китайским студентам

Госсекретарь Рубио объявил об аннулировании виз китайских студентов в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страна начнет аннулировать визы китайским студентам. Об этом он написал в социальной сети X.

Рубио объявил об аннулировании виз китайских студентов в США. Он уточнил, что документа лишатся и те, кто связан с Коммунистической партией Китая или обучается по ключевым специальностям.

Американский чиновник также заявил, что изменятся визовые требования для заявителей из КНР, включая Гонконг. Это позволит обеспечить более тщательную проверку.

В начале марта 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о возможности продажи гражданства США. По его словам, такие покупатели будут создавать в стране рабочие места и обеспечивать бюджетные поступления.

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