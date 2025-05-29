В США анонсировали отмену виз китайским студентам

Госсекретарь Рубио объявил об аннулировании виз китайских студентов в США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страна начнет аннулировать визы китайским студентам. Об этом он написал в социальной сети X.

Рубио объявил об аннулировании виз китайских студентов в США. Он уточнил, что документа лишатся и те, кто связан с Коммунистической партией Китая или обучается по ключевым специальностям.

Американский чиновник также заявил, что изменятся визовые требования для заявителей из КНР, включая Гонконг. Это позволит обеспечить более тщательную проверку.

В начале марта 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о возможности продажи гражданства США. По его словам, такие покупатели будут создавать в стране рабочие места и обеспечивать бюджетные поступления.