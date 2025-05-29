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10:06, 29 мая 2025Россия

В России заявили о возможном начале войны с Германией

Политолог Марков: Война с Германией может начаться в июне 2025 года
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Владимир Зеленский пытается привлечь канцлера ФРГ Фридриха Мерца к удару ракетами Taurus по Крымскому мосту, и если немецкого политика не остановить, то война между Германией и Россией может начаться уже в июне 2025 года. О возможном начале военных действий заявил в Telegram российский политолог Сергей Марков.

По мнению эксперта, после возможного удара Taurus Мерц попытается переложить ответственность на Киев, однако Москва обвинит ФРГ в прямом участии в конфликте против России.

«Армия России наносит ракетный удар по территории Германии, по местам производства ракет "Таурус" и их складам. Начинается обмен ударами ракет между Германией и Россией. НАТО объявляет войну России. Таков сейчас план Зеленского», — порассуждал о дальнейшем развитии событий Марков.

Он отметил, что указанный план уже якобы «запущен» Мерцем, что, по мнению Маркова, подтверждается снятием ограничений на удары ракетами Taurus. Политолог не уточнил, что он имел в виду под фразой «остановить Мерца».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил о готовности России ответить на удар Taurus «хорошим изделием».

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