Израиль испугался возможного исхода по ядерной сделке США и Ирана

WSJ: Израиль обеспокоен, что США не лишат Иран ядерного оружия

Израиль обеспокоен, что администрация президента США Дональда Трампа может согласиться на сделку с Ираном, которая не лишит Тегеран возможности производить ядерное оружие, но ограничит возможность военных действий Тель-Авива. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, это ставит Израиль в затруднительное положение с его самым важным союзником по самому актуальному вопросу национальной безопасности: «риск ядерного Ирана». Уточняется, что попытки Израиля ужесточить позицию США на переговорах и сохранить возможность нанесения военного удара по объектам Ирана привели к разочарованию в Белом доме.

«Есть опасения, что Трамп хочет заключить сделку, а Иран может тянуть время. В итоге мы получим сделку, которая не будет соответствовать принципу нулевого обогащения», — сказал бывший старший директор Совета национальной безопасности Израиля Авнер Голов, который сейчас работает в MIND Israel, консультативной группе по национальной безопасности.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что США готовятся предоставить Ирану «перечень условий», который будет включать прекращение обогащения урана. «Если они не примут эти условия, для иранцев наступит не лучший день», — уточнил он.

Ранее стало известно, что руководство Израиля в начале мая оповестило администрацию Трампа о готовности атаковать ядерные объекты Ирана. Тель-Авив назвал эту информацию фейком.