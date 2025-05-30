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09:10, 30 мая 2025Из жизни

Модель OnlyFans расправилась с насильником в лесу

Юлия Юткина
Юлия Юткина
Chelsea Perkins

Chelsea Perkins. Фото: Santa Rosa County Jail

В штате Огайо, США, судят модель OnlyFans Челси Перкинс, которая расправилась с 31-летним Мэттью Данмайром. Об этом пишет Law & Crime.

Останки Данмайра нашли 9 марта 2021 года в лесистой части парка. Полицейские узнали, что в тот день мужчина должен был встретиться с женщиной, с которой переписывался в интернете. Посетители парка позже рассказали, что слышали выстрел, а после видели странную женщину в сапогах до колена. Ее идентифицировали как Челси Перкинс, известную на OnlyFans под псевдонимом Сабрина Сэвидж.

Выяснилось, что четыре года назад Перкинс обвинила Данмайра в изнасиловании. Привлечь его к ответственности не удалось из-за нехватки улик. Чтобы отомстить насильнику, она снова начала с ним общаться и заманила в лес.

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В ноябре 2021 года родители Данмайра решили сами расправиться с ней. Они разработали план, но случайно перепутали ее с другой женщиной. Той удалось выжить.

Позднее Перкинс арестовали. Ей грозит минимум 20 лет тюрьмы. Ожидается, что приговор будет вынесен в сентябре.

Ранее сообщалось, что в США модель OnlyFans обратила в бегство вломившихся в ее дом грабителей. Следователи заявили, что подозреваемые в нападении пока не найдены.

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