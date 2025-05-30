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04:01, 30 мая 2025Из жизни

Нейрохирург получил пять лет тюрьмы за установку скрытой камеры в женском туалете больницы

В США врач получил 5 лет тюрьмы за установку скрытой камеры в женском туалете
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Freepik

В США нейрохирург из штата Иллинойс получил пять лет тюрьмы за установку скрытой камеры в женском туалете больницы. Об этом сообщает WEEK-TV.

Шпионское устройство случайно обнаружила в 2023 году сотрудница больницы города Пеория. Камера выпала на пол, когда она пользовалась туалетом. В ходе следствия выяснилось, что камеру установил 30-летний врач Генри Чан.

Всего от действий нейрохирурга пострадало более 50 женщин. По словам жертв, Чан нанес им непоправимый психологический вред, и теперь они испытывают беспокойство каждый раз, когда пользуются туалетом в больнице.

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В мае суд приговорил врача к пяти годам тюрьмы. Срок должен был быть больше, однако судья учла раскаянье Чана, а также то, что он самостоятельно прошел курсы реабилитации.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали владельца магазина одежды из штата Мадхья-Прадеш, который установил в примерочных скрытые камеры и тайно снимал голых покупательниц. Задержать извращенца удалось благодаря его сыну.

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