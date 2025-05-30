Пытавшийся поджечь самолет российский подросток отправился в колонию

В Челябинске подросток сел на 8 лет за попытку поджечь военный самолет

Челябинский областной суд приговорил жителя Дагестана к восьми годам воспитательной колонии по делу о покушении на совершение диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Установлено, что осужденный был сторонником террористической организации и в январе 2024 года пытался поджечь военную технику.

По данным 74.ru, в конце 2023 года 17-летний юноша получил в мессенджере сообщение от неизвестного с предложением поджечь истребитель Су-34 в Челябинске. За это заказчик пообещал заплатить 4,5 миллиона рублей. Когда юноша согласился, собеседник отправил ему подробную инструкцию, а позже перевел 25 тысяч рублей на билеты в Челябинск и расходники для совершения диверсии.

4 января подросток проник на авиабазу, поджег истребитель, снял это на видео и сбежал. На следующий день его задержали.