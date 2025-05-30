Россиянам разрешили пить воду из-под крана

Врач Агапкин заявил, что во многих городах России можно пить воду из-под крана

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин разрешил россиянам в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» пить воду из-под крана. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

На вопрос зрительницы о том, можно ли пить водопроводную воду, Агапкин ответил утвердительно. «Справедливости ради, надо сказать: во многих городах России сейчас пить воду из-под крана — это абсолютно нормально, потому что она соответствует всем санитарным требованиям. Это правда», — отметил врач.

Однако Агапкин предупредил, что в некоторых российских город системы водоснабжения устарели, из-за чего пить воду из-под крана становится менее безопасно.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предостерег россиян от того, чтобы пить воду из-под крана. По его словам, из-за такой привычки в почках могут образовываться камни. По словам специалиста, они появляются из-за солей, содержащихся в водопроводной воде.