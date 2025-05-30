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15:24, 30 мая 2025Россия

В России заявили о незамеченной сенсации в вопросе переговоров с Украиной

Политолог Марков заявил о возможной уступке России в переговорах с Украиной
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Одна деталь в вопросе запланированных переговоров с Украиной оказалась незамеченной, и в ней может крыться сенсация. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков в Telegram.

Как заявил эксперт, из слов пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова может следовать, что Москва готова пойти на уступку. Такой вывод он сделал из заявления Пескова о проработке условий возможного временного прекращения огня.

Марков отметил, что ранее российские официальные лица заявляли, что готовы обсуждать лишь вопросы мира, а не временного прекращения огня. «И здесь вдруг раз — и Россия предлагает меры по перемирию?» — удивился политолог.

Это не случайная оговорка? Это уступка России? (...) В любом случае, это кардинально меняет представление о втором раунде переговоров

Сергей Марков

Ранее стало известно, что меморандум Украины по урегулированию конфликта включает в себя положения о прекращении огня на суше, на море, в небе и о его мониторинге международными партнерами Киева.

Вот это да!
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