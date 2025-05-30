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00:33, 30 мая 2025Мир

Спецпосланник Трампа оценил обеспокоенность России расширением НАТО

Спецпосланник Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по Украине Кит Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением Североатлантического альянса на восток. Он высказался об этом в интервью телеканалу ABC News.

«Это справедливое опасение. Мы неоднократно говорили, что для нас вопрос присоединения Украины к НАТО не стоит на повестке дня», — отметил Келлог.

Он добавил, что аналогичную позицию разделяет и ряд других государств альянса

Ранее Келлог сообщил, что США получили от Киева «список условий», который Вашингтон также ожидает получить и от Москвы, чтобы сопоставить требования сторон. Он отметил, что как только это будет сделано, возникнет необходимость организации новой встречи для обсуждения следующих шагов по урегулированию конфликта.

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