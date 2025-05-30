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09:48, 30 мая 2025Силовые структуры

Суд отказал в вызове Кожемяко по иску российского экс-депутата

Суд отказал в вызове Кожемяко по иску бывшего депутата Самсонова о преследовании
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Артем Самсонов

Артем Самсонов. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Во Владивостоке судья на предварительном заседании по иску экс-депутата Приморья Артема Самсонова о признании юридического факта его преследования по политическим мотивам отказал в вызове в качестве свидетелей главы региона Олега Кожемяко, председателя заксобрания Антона Волошко и ряда депутатов, в том числе от фракции КПРФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвокатала Максима Сикача.

Мотивы отказа судья не озвучила, отметил защитник. По существу иск будет рассматриваться в июле.

20 сентября 2022 года суд приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима за иные действия сексуального характера в отношении 11-летнего ребенка.

По версии следствия, депутат, находясь два года назад на территории базы отдыха во Владивостоке, растлевал ребенка, показывая ему фаллоимитатор и рассказывая о назначении этого предмета.

После задержания оказавшийся в следственном отделе депутат объявил голодовку.

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