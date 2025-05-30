Уснувшие под деревом росгвардейцы попали на видео

В Подмосковье очевидцы сняли на видео спящих под деревом росгвардейцев

В Подмосковье очевидцы сняли на видео уснувших под деревом сотрудников Росгвардии. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Baza.

На видео показано, как трое силовиков с дубинками на пригорке спят в тени деревьев.

По данным канала, прохожий заснял отдыхающих правоохранителей в Балашихе у реки Чернявки.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане автомобиль Росгвардии сбил ребенка на велосипеде. ДТП произошло в Салавате.

На кадрах ребенок на велосипеде едет по пешеходному переходу. В этот момент в него влетает машина.