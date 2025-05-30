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02:10, 30 мая 2025Мир

В европейской стране учительнице вынесли приговор за оправдание СВО и критику Украины

ČJ: В Чехии учительницу приговорили к условному сроку за критику Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Чехии учительнице Мартине Беднаржовой вынесли приговор в виде семи месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком в 20 месяцев за критику Украины и оправдание спецоперации (СВО). Об этом сообщает Česká justice.

«Во время урока в начальной школе в Праге Мартина назвала действия России оправданным способом урегулирования ситуации и поставила под сомнение освещение новостей на чешском телевидении. Она также рассказала о нацистских украинских группировках, которые, по ее словам, ликвидируют россиян с 2014 года», — указано в сообщении.

Инцидент произошел в марте 2022 года, тогда же учительницу уволили с работы. Окружной суд два раза выносил оправдательный приговор, однако Верховный суд отменял эти решения и требовал пересмотреть дело. Сама учительница считает судебный процесс политически мотивированным.

Ранее правительство Чехии утвердило новую концепцию внешней политики, в которой подчеркивается необходимость поражения России в конфликте с Украиной. «В наших жизненных интересах, чтобы она не добилась успеха и можно было ее эффективно удержать от планов любой агрессии в Европе», — заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

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