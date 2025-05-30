Ганчев: Взятие Кондрашовки обеспечит российские войска преимуществом перед ВСУ

Взятие Кондрашовки в Харьковской области на севере Украины обеспечит российские войска преимуществом перед Вооруженными силами Украины. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Нашей армией установлен контроль над одним из крупных населенных пунктов, расположенных рядом с городом [Купянск], — селом Кондрашовка. Как и Радьковка, оно имеет довольно удобное расположение, которое обеспечит нашим ребятам преимущество перед противником», — рассказал он.

Чиновник подчеркнул, что в настоящий момент российские военные расширяют зону контроля в двух направлениях: вдоль реки Оскол к северной границе региона и в районе Купянска.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) России населенного пункта Радьковка позволяет взять в широкий охват Купянск. Он подчеркнул, что подразделения армии России уже выполняют данную задачу.