В Испании связали убийство экс-советника Януковича и его поездки на родину

Pais: Бывший советник Януковича накануне убийства посещал Украину

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича адвокат Андрей Портнов накануне своего убийства посещал родину и встречался с членами правительства действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на испанское правительство сообщает газета El Pais.

Как указали собеседники издание, следствие пытается установить связь между убийством украинского юриста и его встречей с представителями Банковой.

Утром 21 мая испанские правоохранители сообщили об убийстве бывшего советника Януковича. Преступление произошло в пригороде Мадрида рядом с Американской школой. В Портнова, который в момент нападения находился за рулем автомобиля, стреляли два или три человека.