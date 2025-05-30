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14:10, 30 мая 2025Мир

В Испании связали убийство экс-советника Януковича и его поездки на родину

Pais: Бывший советник Януковича накануне убийства посещал Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича адвокат Андрей Портнов накануне своего убийства посещал родину и встречался с членами правительства действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на испанское правительство сообщает газета El Pais.

Как указали собеседники издание, следствие пытается установить связь между убийством украинского юриста и его встречей с представителями Банковой.

Утром 21 мая испанские правоохранители сообщили об убийстве бывшего советника Януковича. Преступление произошло в пригороде Мадрида рядом с Американской школой. В Портнова, который в момент нападения находился за рулем автомобиля, стреляли два или три человека.

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