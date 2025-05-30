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19:56, 30 мая 2025Из жизни

В клуб самых умных людей на планете приняли двухлетнего мальчика

Daily Mail: В клуб самых умных людей на планете приняли двухлетнего британца
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Guinness World Records

Организация «Менса», которую называют клубом самых умных людей на планете, приняла в свои ряды двухлетнего британца. Об этом сообщает Daily Mail.

Самым юным членом «Менсы» за всю ее историю стал Джозеф Харрис-Биртилл, которому на момент вступления исполнилось два года и 182 дня. Чтобы попасть в клуб самых умных, IQ кандидата должен составлять не менее 132 баллов. Маленький гений родился в семье преподавателей Сент-Эндрюсского университета в Шотландии.

Мальчик произнес первое слово в восемь месяцев, а сейчас бегло читает, может сосчитать до 10 на пяти языках, а по-английски может сосчитать до 100 и обратно. «Он изучает азбуку Морзе, знает греческий алфавит, а сейчас заинтересовался таблицей Менделеева», — рассказала мать мальчика, Роуз Харрис-Биртилл.

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Родители Джозефа решили обратиться в «Менсу», когда заметили его невероятную способность к чтению. Организация не только принимает в свои ряды особо одаренных детей, но и предоставляет специальные программы для их развития и обучения.

В мае 2021 года сообщалось, что в «Менсу» приняли двухлетнюю Каше Квест из США. Девочка могла назвать и распознать по форме и расположению на карте 50 штатов США, умела считать до ста, знала названия элементов таблицы Менделеева и выучила 50 знаков языка жестов.

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