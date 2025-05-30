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13:06, 30 мая 2025Мир

В Кремле заявили о желании Японии восстановить диалог с Россией

Песков: В Японии остаются силы, которые хотят возобновления диалога с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В Японии до сих пор остаются политические силы, которые считают официальную позицию Токио в отношении Москвы недальновидной и хотели бы восстановить диалог с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В Японии все еще остаются те силы, которые считают официальную позицию недальновидной, я имею в виду как позицию нынешних властей, и которые считают необходимым восстановление российско-японских отношений и возобновление диалога между странами», — отметил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что когда премьер-министром монархии был Синдзо Абэ, у России и Японии были «интенсивные рабочие контакты на высшем уровне, а также содержательные переговоры» касательно заключения мирного договора между государствами.

Пресс-секретарь подчеркнул, что бывший глава японского правительства «прикладывал много усилий» для того, чтобы наладить связи с Москвой, а его отношения с президентом России Владимиром Путиным были «конструктивные и теплые».

Ранее Путин провел встречу в Кремле с вдовой Синдзо Абэ — Акиэ Абэ. Глава государства вручил зарубежной гостье букет цветов, на что Акиэ Абэ по-русски сказала спасибо. Президент признался, что очень рад ее видеть, а также что знает и помнит, как та всегда сопровождала мужа во время его поездок в Россию.

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