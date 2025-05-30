В России признали иноагентом демографа Ракшу

Минюст признал иноагентами демографа Ракшу и писателя Экслера

В России признали иноагентами демографа Алексея Ракшу и писателя Алексея Экслера. Сообщение об этом опубликовано на сайте Минюста.

Решение относительно Ракши обусловлено созданием и распространением сообщений и материалов других иноагентов, пояснили в министерстве. Экслера внесли в списки из-за распространения им недостоверных данных о решениях, принимаемых властями России, добавили там.

Всего списки пополнили шесть физических и одна организацию. Ею стал ресурс «Москва против мобилизации».

Ранее в Минюсте высказались о возможном признании иноагентами певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Ивана Урганта. «На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — заявил замглавы Минюста Олег Свириденко.