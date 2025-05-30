Зеленский купил книгу «Убить тирана» и позже получил одно предложение

Зеленский купил книгу «Убить тирана» на книжном фестивале в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский купил книгу «Убить тирана. История борьбы с тиранами от Цезаря до Каддафи». Видео покупки публикует издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Это произошло на фестивале «Книжный арсенал» в Киеве. Он посетил его вместе со своей супругой — Еленой.

Во время покупки к украинскому лидеру обратился продавец. Ему было предложено дописать эту книгу. Каким именно способом, не уточняется.

Ранее Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Встреча также прошла в украинской столице.