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17:36, 30 мая 2025Бывший СССР

Зеленский купил книгу «Убить тирана» и позже получил одно предложение

Зеленский купил книгу «Убить тирана» на книжном фестивале в Киеве
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский купил книгу «Убить тирана. История борьбы с тиранами от Цезаря до Каддафи». Видео покупки публикует издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Это произошло на фестивале «Книжный арсенал» в Киеве. Он посетил его вместе со своей супругой — Еленой.

Во время покупки к украинскому лидеру обратился продавец. Ему было предложено дописать эту книгу. Каким именно способом, не уточняется.

Ранее Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Встреча также прошла в украинской столице.

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