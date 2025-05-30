Зеленский встретился с авторами закона о санкциях против России

Зеленский встретился с сенаторами США Грэмом и Блюменталем

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами США Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ричардом Блюменталем, которые являются авторами закона о санкциях против России. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Дополнительное давление [на Россию] требуется. И я благодарен за инициативу — двухпартийный законопроект о санкциях, который поддерживают уже 82 сенатора», — написал Зеленский.

Он также заявил, что это поможет «принудить Россию к миру». Кроме того, Зеленский заявил, что вовлеченность Америки может гарантировать мир.

До этого Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Стороны обсудили дипломатические усилия по урегулированию кризиса на Украине.