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06:00, 31 мая 2025МирЭксклюзив

Назван вероятный сценарий развития болезни Байдена

Биолог Баранова: Рак простаты Байдена может развиваться даже после операции
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: MediaPunch / imago-images.de / Globallookpress.com

Даже в случае удаления первичной опухоли у бывшего президента США Джо Байдена рак простаты может развиваться. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

«Если метастазы уже есть в костях, удаление основной опухоли не решит проблему. В организме наверняка останутся микрометастазы, которые после удаления первичной опухоли начнут расти», — назвала она вероятный сценарий развития болезни.

По мнению биолога, внезапное выявление агрессивного рака простаты с метастазами в кости в любом случае является тревожным сигналом. А хирургическое вмешательство в данном случае может иметь серьезные последствия и даже негативно повлиять на качество жизни, ведь операции проводятся под наркозом.

Ранее Анча Баранова оценила шансы на выздоровление Джо Байдена. По ее мнению, лечение его болезни может быть успешно.

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