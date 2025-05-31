Назван вероятный сценарий развития болезни Байдена

Биолог Баранова: Рак простаты Байдена может развиваться даже после операции

Даже в случае удаления первичной опухоли у бывшего президента США Джо Байдена рак простаты может развиваться. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

«Если метастазы уже есть в костях, удаление основной опухоли не решит проблему. В организме наверняка останутся микрометастазы, которые после удаления первичной опухоли начнут расти», — назвала она вероятный сценарий развития болезни.

По мнению биолога, внезапное выявление агрессивного рака простаты с метастазами в кости в любом случае является тревожным сигналом. А хирургическое вмешательство в данном случае может иметь серьезные последствия и даже негативно повлиять на качество жизни, ведь операции проводятся под наркозом.

Ранее Анча Баранова оценила шансы на выздоровление Джо Байдена. По ее мнению, лечение его болезни может быть успешно.