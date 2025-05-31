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04:29, 31 мая 2025Силовые структуры

Прокуратура раскрыла возможный срок для торговавших детьми врачей

Прокуратура: Врачам, обвиняемым в торговле детьми, грозит до 15 лет колонии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Восьми врачам, обвиняемым в торговле детьми, грозит до 15 лет колонии. Об этом сообщила Прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

Уточняется, что врачи вели незаконную деятельность в период с 2018 по 2020 годы. До того, как торговля детьми была раскрыта, злоумышленники успели продать 13 детей за общее вознаграждение свыше 53 миллионов рублей.

«После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд города Владивостока. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что врачи оформляли поддельные документы о бесплодии пациентов, а затем выращивали эмбрионов под видом лечения. После этого члены банды продавали младенцев и передавали их иностранцам.

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