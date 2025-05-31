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10:07, 31 мая 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянам назвали самые модные украшения на лето

Эксперт Sokolov Ракутина назвала украшения с природными формами трендом лета
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Россиянам назвали самые модные украшения на лето 2025 года. Комментарий от директора по продукту бренда Sokolov Елены Ракутиной попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт марки призвала читателей присмотреться к аксессуарам с природными формами, напоминающими ветки, кораллы или морские раковины. Кроме того, трендовыми станут объемы и игра фактур. «Изделия становятся более осязаемыми, с выраженной текстурой», — пояснила она.

«Еще одна заметная тенденция — сочетание ярких камней с цветной эмалью или лаком. Также в ювелирном дизайне прочно закрепилась многослойность — особенно это касается цепочек, браслетов и колец на разных пальцах», — рассказала Ракутина.

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Говоря об актуальных камнях текущего лета, специалист выделила жемчуг и перламутр для идеального базового образа. Среди цветных вариантов — оттенки голубого (топаз, аквамарин), розовый турмалин, цитрин, хризолит, малахит, бирюза. К тому же в моде оттенки эмалей, созвучные модным цветам Pantone: это лилово-розовые, мятные, фисташковые и коралловые тона.

«Минимализм остается популярным стилем этого лета, но становится более выразительным за счет крупных форм. Это, пожалуй, единственный стиль, который проявляется практически в чистом виде. Все остальное разнообразие украшений можно охарактеризовать как новую эклектику», — отмечает собеседница издания.

Ранее россиянкам перечислили лучшие украшения для свадебного образа.

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