В Госдуме высказались о влиянии россиян с лишним весом на экономику

Депутат Госдумы Филатова: Россияне с лишним весом негативно влияют на экономику

Депутат Госдумы Ирина Филатова высказались о влиянии россиян с лишним весом на экономику. Соответствующий комментарий приводит НСН («Национальная служба новостей»).

По ее словам, более 60 процентов граждан имеют избыточную массу тела, а количество больных сахарным диабетом первого и второго типа увеличилось за последние 15 лет. Филатова объяснила, что данные проблемы негативно влияют не только на качество и продолжительность жизни, но и на репродуктивные способности.

«Доля смертности людей, больных сахарным диабетом и смежными заболеваниями, составляет приблизительно 52 процента. Это большой удар по демографии нашей страны, а также по экономике», — подчеркнула депутат.

Ранее сообщалось, что в России нарастили производство препаратов от диабета.

