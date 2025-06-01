Пострадавшие при крушении поезда в Брянской области получат выплаты

Объясняем.рф: Пострадавшим при крушении поезда под Брянском выплатят страховку

Пассажирам поезда, потерпевшего крушение в Брянской области в результате взрыва моста, окажут всю необходимую помощь. Подробности о мерах поддержки пострадавших публикует Telegram-канал правительства России «Объясняем.рф».

Компания «СОГАЗ» выплатит страховку пассажирам сошедшего с рельсов поезда — для этого пострадавшим или их родственникам необходимо подать соответствующее заявление или обратиться на горячую линию.

Также Федеральная пассажирская компания (ФПК) вернет пассажирам полную стоимость билетов, а РЖД назначат семьям жертв теракта выплаты в размере 2,2 миллиона рублей. Для пострадавших пассажиров будет доступно бесплатное лечение и реабилитация в медучреждениях РЖД.

Кроме того, внесены изменения в движение поездов: пассажиров сошедшего состава ждет резервный поезд, который пройдет по тому же маршруту, а пассажиров поезда №489 Анапа — Минск, отправившегося 30 мая, ждет изменение маршрута. Пригородные поезда в регионе будут следовать укороченными маршрутами. Более подробную информацию о расписании и движении поездов можно получить в Центре поддержки клиентов РЖД.

Вечером 31 мая в Брянской области в результате подрыва мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. По последним данным, крушение унесло жизни 7 человек, более 70 пострадали.