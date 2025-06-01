В Брянской области объявили трехдневный траур в связи с ЧП с поездом

Брянский губернатор Богомаз объявил трехдневный траур в связи с ЧП с поездом

Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил трехдневный траур в связи с чрезвычайным происшествием (ЧП) с поездом в Выгоничском районе. Свой комментарий он оставил в Telegram-канале.

Он уточнил, что 2, 3 и 4 июня на всей территории Брянской области будут приспущены флаги России и муниципальных образований.

Учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории Брянской области, в дни траура отменяют все культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач, подчеркнул Богомаз.

Губернатор заверил, что правительство Брянской области окажет всю необходимую помощь родственникам жертв и пострадавшим.