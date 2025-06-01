В российском регионе усилят меры безопасности

Дмитрий Миляев: В Тульской области усилят меры безопасности

В Тульской области в связи с происшествиями в Брянской и Курской областях будут усилены меры безопасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Он отметил, что дал поручения нескольким инстанциям и министерствам провести обследование мостов и путепроводов и проверить исправность систем видеонаблюдения.

Кроме того, глава региона поручил усилить меры антитеррористической защищенности, в том числе на автостанциях, объектах с круглосуточным пребыванием людей, автовокзалах и объектах ресурсоснабжения.

31 мая в Брянской области мост обрушился на поезд с пассажирами, следовавший из Климова в Москву. ЧП лишило жизни семь человек. Губернатор Александр Богомаз заявил, что мост был подорван.