Риттер: Великобритания контролирует Зеленского, потому что не доверяет ему

Великобритания контролирует президента Украины Владимира Зеленского, потому что не доверяет ему. Об этом заявил американский аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он отметил, что советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл отправился на переговоры в Стамбул, чтобы «он был его нянькой, ведь Зеленскому нельзя доверить переговоры без куратора». Эксперт высказал мнение, что позиции Киева по вопросу урегулирования конфликта не существует, поскольку действия Украины продиктованы Западом.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Джонатан Пауэлл отправился в Турцию на второй раунд российско-украинских переговоров, чтобы держать делегацию Украины на «коротком поводке» и не дать ей выйти за рамки, установленные Западом.