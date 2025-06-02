Девять месяцев не замечавшая беременность россиянка родила в туалете офиса в Москве

Shot: Сотрудница офиса в Москве не замечала беременность и родила в туалете

В Москве сотрудница одного из офисов, девять месяцев не замечавшая беременность, внезапно родила в туалете. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, 20-летняя уроженка Пензы начала работать в Москве в 2024 году, приезжая в столицу вахтами. Накануне девушка почувствовала себя плохо на рабочем месте и отошла в уборную, где родила девочку. Находясь в шоковом состоянии, россиянка полтора часа не пускала никого в кабинку, а когда пришла в себя, то ребенок уже не подавал признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали остановку сердца ребенка.

Как пишет канал, девушка рассказала, что не подозревала о беременности. С ее слов, девять месяцев назад она была худой, однако недавно вдруг резко начала набирать вес, списав происходящее на проблемы с щитовидной железой.

Ранее в Красноярском крае студентка Канского политехнического колледжа родила в туалете ребенка и выбросила его в мусорное ведро. По словам однокурсников, девушка была на седьмом-восьмом месяце беременности, но скрывала это от родителей. Кровь в уборной заметили другие ученицы, которые и нашли пакет с не подающим признаки жизни новорожденным.