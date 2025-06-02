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09:52, 2 июня 2025Мир

На Тайване рассказали об усилившемся военном давлении Китая

Bloomberg: Тайвань заявил о росте военной активности Китая вокруг острова
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Hu Shanmin / Xinhua / Globallookpress.com

Власти Тайваня заявили о росте военной активности Китая вокруг острова. Об этом сообщает Bloomberg.

«В период с 1 по 27 мая Китай направлял [в район острова] в среднем от 50 до 70 военных судов в день, (...) что является рекордным показателем», — рассказал высокопоставленный представитель тайваньских служб безопасности.

В статье отмечается, что военная напряженность в регионе неуклонно растет с момента вступления в должность президента Тайваня Лая Циндэ, которого китайские власти считают сепаратистом. Так, с момента его инаугурации Китай провел по меньшей мере семь военных учений вокруг острова, чего, по данным издания, не наблюдалось в предыдущие годы.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил о «реальной угрозе» Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам спикера, возможная попытка Китая вторгнуться на Тайвань приведет к разрушительным последствиям для региона и всего мира в целом.

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