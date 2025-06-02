На Украине раскрыли содержание российского меморандума по урегулированию конфликта

Axios: В меморандуме Москва потребовала от Киева вывода войск из новых регионов

В меморандуме по урегулированию конфликта на Украине Москва потребовала от Киева вывести войска с территории новых регионов России. Об этом сообщает Axios со ссылкой на сообщения российских чиновников.

По их словам, в числе требований российской стороны остался пункт о выводе украинских военных с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей России.

«Позиция России, изложенная в мирном меморандуме, остается прежней и включает требования о выводе украинских войск», — говорится в тексте статьи.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле состоялся 2 июня. Встреча делегаций продолжалась более часа.