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11:00, 2 июня 2025Интернет и СМИ

Нового президента Польши сочли препятствием для Украины

РИА Новости: Президент Польши Навроцкий станет препятствием Киеву на пути в НАТО
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Новый президент Польши Кароль Навроцкий может создать сложности для Киева на пути в НАТО. Об этом говорится в материале РИА Новости.

«Избранный президент Польши Кароль Навроцкий будет существенным препятствием на пути Киева в НАТО», — отмечается в статье.

РИА Новости подчеркивает, что незадолго до второго тура голосования, в котором Навроцкий одержал победу над другим кандидатом Рафалом Тшасковским, избранный президент подписал декларацию, одним из пунктов которой было нежелание одобрять закон о вступлении Украины в НАТО.

Кроме того, говорится в материале, Навроцкий признавался, что глубоко разочарован в президенте Украины Владимире Зеленском.

Ранее премьер-министру страны Дональду Туску предрекли проблемы из-за Навроцкого. Отмечалось, что избранный президент, имеющий право накладывать вето на ключевые законодательные инициативы, враждебно настроен к правительству Туска.

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