Один из самых богатых людей мира подпишет жесткий брачный контракт перед свадьбой

Джефф Безос подпишет жесткий брачный контракт с невестой перед свадьбой

Основатель Amazon и миллиардер Джефф Безос готовится подписать жесткий брачный контракт накануне свадьбы с Лорен Санчес. Об этом сообщает Hello Magazine.

Состояние одного из самых богатых людей мира оценивается в 220 миллиардов долларов (20,5 триллиона рублей), что делает составление брачного соглашения особенно сложным процессом. По данным источников, команда юристов работает над документом уже несколько месяцев, чтобы защитить активы Безоса, нажитые до брака.

«Это не просто контракт — это целая конституция их будущих отношений», — пояснил эксперт по семейному праву Альфонс Провинциано. Особое внимание в нем будет уделено защите акций Amazon, космической компании Blue Origin и недвижимости в 10 странах.

Первый брак Безоса с Маккензи Скотт был заключен без брачного контракта, что сделало развод в 2019 году одним из самых дорогих в истории. Экс-супруга Безоса получила четыре процента акций Amazon.

Свадьба 61-летнего Безоса и 55-летней Санчес, обручившихся в 2023 году на роскошной яхте у берегов Канн, должна состояться уже в июне. По слухам, торжество пройдет в Венеции.

Перед полетом в космос невеста миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес пошутила, что таким способом он хочет от нее избавиться. По словам Санчес, она сказала Безосу: «Джефф, если не хочешь жениться, необязательно отправлять меня в космос».