Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:35, 2 июня 2025Из жизни

Один из самых богатых людей мира подпишет жесткий брачный контракт перед свадьбой

Джефф Безос подпишет жесткий брачный контракт с невестой перед свадьбой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Основатель Amazon и миллиардер Джефф Безос готовится подписать жесткий брачный контракт накануне свадьбы с Лорен Санчес. Об этом сообщает Hello Magazine.

Состояние одного из самых богатых людей мира оценивается в 220 миллиардов долларов (20,5 триллиона рублей), что делает составление брачного соглашения особенно сложным процессом. По данным источников, команда юристов работает над документом уже несколько месяцев, чтобы защитить активы Безоса, нажитые до брака.

«Это не просто контракт — это целая конституция их будущих отношений», — пояснил эксперт по семейному праву Альфонс Провинциано. Особое внимание в нем будет уделено защите акций Amazon, космической компании Blue Origin и недвижимости в 10 странах.

Первый брак Безоса с Маккензи Скотт был заключен без брачного контракта, что сделало развод в 2019 году одним из самых дорогих в истории. Экс-супруга Безоса получила четыре процента акций Amazon.

Свадьба 61-летнего Безоса и 55-летней Санчес, обручившихся в 2023 году на роскошной яхте у берегов Канн, должна состояться уже в июне. По слухам, торжество пройдет в Венеции.

Материалы по теме:
Живешь только дважды Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Живешь только дваждыМиллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
26 мая 2019
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива» Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
17 января 2019
«Я хотела преподать урок олигарху» Как разводятся богатейшие люди планеты?
«Я хотела преподать урок олигарху»Как разводятся богатейшие люди планеты?
20 января 2022

Перед полетом в космос невеста миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес пошутила, что таким способом он хочет от нее избавиться. По словам Санчес, она сказала Безосу: «Джефф, если не хочешь жениться, необязательно отправлять меня в космос».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мерах в России после взрыва не добравшейся до пункта назначения фуры

    Аршавин продлил контракт с «Зенитом»

    Нового президента Польши сочли препятствием для Украины

    Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области превысило 100

    Губернатор оценил обстановку в Иркутской области после первой с начала СВО атаки на Сибирь

    Ушла из жизни автор песен советских звезд Омонуллаева

    Операторы российской разведки показали зачистку позиций ВСУ

    Симоньян отреагировала на критику лосин фразой «ношу то, что любил мой муж»

    19-летняя невеста Лепса попала в больницу

    В МИД раскрыли ожидания от переговоров в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости