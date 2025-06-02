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20:24, 2 июня 2025Бывший СССР

Офис Зеленского после переговоров призвал ввести новые санкции против России

Глава ОП Украины Ермак призвал ввести санкции против России после переговоров
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Oleksandr Klymenko / Globallookpress.com

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак после переговоров в Стамбуле призвал ввести новые санкции против России, поскольку Москва якобы не хочет добиваться мира. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале главы администрации украинского лидера.

«Россияне делают все, чтобы не прекращать огонь (...) Очень важны новые санкции сейчас», — заявил руководитель ОП.

Он выразил уверенность, что такие меры якобы помогут привести к миру в конфликте.

2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Они продлились больше часа. В МИД Турции итоги двусторонней встречи оценили фразой «прошли не негативно».

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