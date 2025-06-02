Офис Зеленского после переговоров призвал ввести новые санкции против России

Глава ОП Украины Ермак призвал ввести санкции против России после переговоров

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак после переговоров в Стамбуле призвал ввести новые санкции против России, поскольку Москва якобы не хочет добиваться мира. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале главы администрации украинского лидера.

«Россияне делают все, чтобы не прекращать огонь (...) Очень важны новые санкции сейчас», — заявил руководитель ОП.

Он выразил уверенность, что такие меры якобы помогут привести к миру в конфликте.

2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Они продлились больше часа. В МИД Турции итоги двусторонней встречи оценили фразой «прошли не негативно».

