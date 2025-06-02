Сообщение о смерти водителя фуры с дронами под Иркутском не подтвердилось

Сообщение о смерти водителя фуры с дронами в Иркутской области оказалось фейком

Украинский Telegram-канал Supernova+ в воскресенье, 1 июня, опубликовал сообщение о том, что водитель фуры, из которой вылетели атаковавшие военную базу в Иркутской области дроны, якобы мертв. Данная информация не нашла реального подтверждения и оказалась фейком.

В канале также было опубликовано 7-секундное видео, на котором запечатлен труп мужчины, лежащий на земле недалеко от грузового автомобиля. Около него — группа людей, некоторые из них в форме сотрудников ДПС.

Однако данные сведения не соответствуют действительности. В правоохранительных органах доложили, что водитель фуры, из которой проводилась атака дронов на Иркутскую область, жив. «Водитель точно жив. Его должны допрашивать», — уточнил собеседник ТАСС. Аналогичные сведения силовики сообщили РИА Новости.

Более того, тиражируемое видео не имеет никакого отношения к данной ситуации — на нем запечатлен труп другого мужчины. По данным Telegram-канала издания Baza, его нашли в 30 километрах от Тулуна еще 31 мая в салоне большегруза, перевозившего легковые автомобили. Водитель умер от удушения. В официальном Telegram-канале управления Следственного комитета России по Иркутской области была также представлена информация об инциденте — на фотографии, прикрепленной к посту, зафиксирована фура, которую видно и на видео с трупом.

Информация о том, что водитель фуры найден мертвым, получила широкое распространение в СМИ, однако впоследствии ряд изданий опубликовал сведения от силовых структур, в их числе оказались «Интерфакс», РБК, News.ru, Ura.ru, RT.

В сети распространилось сообщение о том, что водитель фуры, из которой вылетели атаковавшие военную базу в Иркутской области дроны, якобы задушен. Однако данная информация оказалась недостоверной — в силовых структурах ее опровергли.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».