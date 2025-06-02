В России 19 вузам объявили предостережения

Рособрнадзор объявил предостережения 19 российским вузам

Рособрнадзор объявил предостережения 19 российским высшим учебным заведениям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В число вузов, которые получили уведомления, входят крупнейшие федеральные, а также частные, образовательные учреждения. В их число вошли МГУ имени Ломоносова, Российский университет дружбы народов (РУДН), Высшая школа экономики (ВШЭ) и МГТУ имени Н.Э. Баумана.

В пресс-службе Рособрнадзора отметили, что предостережения вузы получили о недопустимости обязательных требований в сфере образования.

Ранее президент России Владимир Путин поручил исключить чрезмерный набор учащихся на платные отделения в вузы по ненужным специальностям и уже в 2026 году провести прием по новым правилам. По его словам, важно не допустить обучения по невостребованным профессиям в непрофильных образовательных организациях, так как это чревато низким уровнем подготовки специалистов.