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14:21, 2 июня 2025Россия

В России 19 вузам объявили предостережения

Рособрнадзор объявил предостережения 19 российским вузам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Рособрнадзор объявил предостережения 19 российским высшим учебным заведениям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В число вузов, которые получили уведомления, входят крупнейшие федеральные, а также частные, образовательные учреждения. В их число вошли МГУ имени Ломоносова, Российский университет дружбы народов (РУДН), Высшая школа экономики (ВШЭ) и МГТУ имени Н.Э. Баумана.

В пресс-службе Рособрнадзора отметили, что предостережения вузы получили о недопустимости обязательных требований в сфере образования.

Ранее президент России Владимир Путин поручил исключить чрезмерный набор учащихся на платные отделения в вузы по ненужным специальностям и уже в 2026 году провести прием по новым правилам. По его словам, важно не допустить обучения по невостребованным профессиям в непрофильных образовательных организациях, так как это чревато низким уровнем подготовки специалистов.

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