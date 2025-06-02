В России отреагировали на заявления Великобритании о готовности к войне

Депутат Чепа: Заявление Стармера о готовности Лондона к войне — срыв переговоров

Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности к войне — попытка срыва переговорного процесса с Украиной. Об этом политик рассказал «Ленте.ру».

«Мы понимаем, что все идет только для срыва и затруднения переговорного процесса, нагнетания фобии и обвинения России в том, чего никогда не было», — сказал Чепа.

Он подчеркнул, что Россия никогда не хотела и не хочет военного конфликта с Великобританией, но допустил, что страна готова ответить на соответствующие действия со стороны Лондона.

Ранее в понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о том, что страна переходит к «режиму готовности к войне». Он сообщил о намерении британского правительства модернизировать оборонный сектор, а также развивать оборонные технологии в «темпе, соответствующем военному времени». По его словам, Великобритания «не может игнорировать» угрозу, исходящую от России.