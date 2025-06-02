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17:34, 2 июня 2025Экономика

В России озвучили сроки появления спутникового интернета в отечественных самолетах

В 2027 году в российских самолетах может появиться спутниковый интернет
Дмитрий Воронин

Фото: BestPhotoPlus / Shutterstock / Fotodom  

Спутниковый интернет может появиться в российских самолетах уже в ближайшие два-три года. Об этом в ходе сессии «Крылья будущего. Цифровая трансформация авиации» на ЦИПР-2025 рассказал заместитель гендиректора российской частной аэрокосмической компании «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

В «Бюро 1440» работают над широкополосной передачей данных на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки. Замгендиректора «Аэрофлота» по информационным технологиям Антон Мацкевич отметил, что компании, подписавшие год назад соглашение о сотрудничестве, продвигаются в реализации проекта.

Как уточнил Агафонов, создание группировки, которая позволит постоянно осуществлять «глобальное покрытие и широкополосную передачу данных», планируется закончить в 2027 году. По его словам, в указанный срок с лагом около полугода сервис будет готов для использования на борту лайнеров отечественного производства. Сейчас с авиакомпанией согласовали техническое задание, готов и «облик продукта для встраивания в конструкцию самолета».

Говоря о столь динамичной работе, представитель «Бюро 1440» обратил внимание на то, что необходимость быстрого бортового интернета является сегодня актуальной для людей темой. Согласно приведенным им данным, около двух третей респондентов и в России, и за рубежом говорят о том, что она для них критически важна.

В 2024 году, комментируя достигнутые договоренности, в Минтрансе РФ отмечали, что речь идет о предоставлении авиапассажирам «привычного уровня использования цифровых сервисов в любой локации». «Благодаря этим технологиям современные цифровые сервисы будут доступны всем жителям нашей страны 24/7, и, что очень важно — даже в дороге», — подчеркивал глава Минцифры Максут Шадаев.

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