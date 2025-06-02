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12:16, 2 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

В украинском меморандуме увидели ловушку для России

Политолог Безпалько: Украина своим меморандумом предлагает России сдаться
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Требования, которые Украина включила в свой меморандум на переговорах в Стамбуле, — не что иное, как предложение России сдаться. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Богдан Безпалько.

По его словам, Москва не может принять выдвинутые Киевом условия, так как они не оставляют пространства для компромиссов. Он считает, что подобные предложения могут представлять интерес лишь в контексте частичного снятия санкций.

«Украина предлагает снимать санкции поэтапно, оставляя возможность вернуть их в любое время. Очевидно, это ловушка. По другим пунктам компромиссы и вовсе исключены — Украина не хочет даже обсуждать вопросы новых границ, сокращения армии, международного признания территорий», — сказал Безпалько.

Ранее агентство Reuters опубликовало содержание украинской версии меморандума об урегулировании военного конфликта. В тексте содержатся предложения о полном прекращении огня, выплате Россией репараций за причиненный ущерб, обмене пленными по формуле «всех на всех», предоставлении международных гарантий безопасности Украины, а также проведении встречи между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на следующем этапе.

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