Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:07, 2 июня 2025Россия

Врач детского хосписа погибла в результате подрыва моста в Брянской области

Врач детского хосписа «Дом с маяком» Горыня погибла в ЧП в Брянской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Врач детского хосписа «Дом с маяком» Виолетта Горыня погибла в результате подрыва моста в Брянской области. Об этом написала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) учредитель благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

Она сообщила, что погибшая работала в хосписе с 2020 года, в последнее время была в декрете. 32-летняя Горыня ехала в поезде с супругом и двумя детьми.

В настоящее время дети находятся в больнице в Москве с многочисленными переломами. Муж погибшей ехал на верхней полке и практически не пострадал, добавила Мониава.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климово в Москву. Семь человек не выжили, еще 89 пострадали. В регионе был объявлен трехдневный траур.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подготовка длилась более полутора лет». Зеленский назвал ответственного за атаку на российские аэродромы

    На Западе раскрыли цель атаки Украины на российские военные аэродромы

    Врач детского хосписа погибла в результате подрыва моста в Брянской области

    Британия решила построить до 12 атомных подлодок на замену существующим

    Россиян предупредили о риске лишиться жилья в некоторых случаях

    Стало известно о крайне подавленном настроении у Зеленского

    В США прокомментировали удары Украины по российским аэродромам

    Латвия запретила въезд для одной категории россиян

    Девушка сделала ДНК-тест и узнала годами скрываемый секрет матери

    В России предложили изменить правила тонировки передних стекол авто

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости