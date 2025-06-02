Врач детского хосписа погибла в результате подрыва моста в Брянской области

Врач детского хосписа «Дом с маяком» Горыня погибла в ЧП в Брянской области

Врач детского хосписа «Дом с маяком» Виолетта Горыня погибла в результате подрыва моста в Брянской области. Об этом написала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) учредитель благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

Она сообщила, что погибшая работала в хосписе с 2020 года, в последнее время была в декрете. 32-летняя Горыня ехала в поезде с супругом и двумя детьми.

В настоящее время дети находятся в больнице в Москве с многочисленными переломами. Муж погибшей ехал на верхней полке и практически не пострадал, добавила Мониава.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климово в Москву. Семь человек не выжили, еще 89 пострадали. В регионе был объявлен трехдневный траур.