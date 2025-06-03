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09:40, 3 июня 2025Россия

Одной категории ветеранов СВО решили дать больше времени для возвращения на работу

«Ведомости»: Заболевшим ветеранам СВО дадут больше времени вернуться на работу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Одной категории ветеранов специальной военной операции (СВО) решили дать больше времени для возвращения на работу. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника, близких к правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Источники издания пояснили, что инициатива коснется тех граждан, которые не смогли возобновить трудовую деятельность или госслужбу по причине болезни в течение трех месяцев после окончания военной службы.

Также планируется установить запрет на увольнение с госслужбы для этих бойцов.

Как разузнали «Ведомости», корректировки намерены внести в ряд нормативных актов, включая законы «О системе государственной службы», «О государственной гражданской службе», а также закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и материнства» и Трудовой кодекс.

Ранее стало известно, что ассоциация ветеранов спецоперации запустила сервис для трудоустройства участников боевых действий.

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