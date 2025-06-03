Одной категории ветеранов СВО решили дать больше времени для возвращения на работу

«Ведомости»: Заболевшим ветеранам СВО дадут больше времени вернуться на работу

Одной категории ветеранов специальной военной операции (СВО) решили дать больше времени для возвращения на работу. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника, близких к правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Источники издания пояснили, что инициатива коснется тех граждан, которые не смогли возобновить трудовую деятельность или госслужбу по причине болезни в течение трех месяцев после окончания военной службы.

Также планируется установить запрет на увольнение с госслужбы для этих бойцов.

Как разузнали «Ведомости», корректировки намерены внести в ряд нормативных актов, включая законы «О системе государственной службы», «О государственной гражданской службе», а также закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и материнства» и Трудовой кодекс.

Ранее стало известно, что ассоциация ветеранов спецоперации запустила сервис для трудоустройства участников боевых действий.