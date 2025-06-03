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09:38, 3 июня 2025Силовые структуры

Ставший серийным поджигателем из-за спасения матери российский подросток попал на видео

В Нефтеюганске 16-летний подросток поджег 4 машины по указу мошенников
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российский подросток стал серийным поджигателем ради спасения сестры и матери

В Нефтеюганске ставший серийным поджигателем автомобилей 16-летний подросток попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео показано, как юноша в капюшоне ходит вокруг припаркованной во дворе дома черной машины и чем-то поливает ее. Во второй части видео снято, как он совершает поджог белого автомобиля.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в разных микрорайонах города произошло четыре возгорания машин. Так, три иномарки сгорели, а четвертую спас от огня ее владелец. Правоохранители установили личность поджигателя, им оказался девятиклассник. Он рассказал, что совершил поджоги после разговоров по телефону. Сначала звонившая представилась заведующей школы. Она попросила прислать фото паспорта. После этого ему поступил звонок от лжесотрудника правоохранительных органов. Он убедил школьника, что его деньги в опасности. Тогда мальчик перевел 200 тысяч рублей с маминого счета мошенникам. Затем его стали запугивать арестом матери и сестры за финансирование запрещенной организации. Чтобы «спасти» родственников, девятиклассника попросили найти машины с патриотической символикой и поджечь.

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