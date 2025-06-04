Бывший министр транспорта Дитрих уйдет с поста главы ГТЛК

Дитрих уйдет с поста главы Государственной транспортной лизинговой компании

Бывший министр транспорта Евгений Дитрих, занимающий должность главы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), уйдет с поста. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, решение по этому вопросу почти согласовано. Кроме того, известно, что уже идет поиск человека для замены Дитриха на посту. В числе возможных кандидатов оказался зампред ВЭБа Артем Довлатов. При этом некоторые собеседники издания опровергают эту информацию.

Что касается Дитриха, он может найти себе место в Совете Федерации. Его смещение с должности главы ГТЛК связано с тем, что компания в будущем должна перейти под контроль ВЭБа.

В 2020 году от должности главы Минтранспорта, согласно указу главы государства, был освобожден Евгений Дитрих. СМИ анонсировали его уход 6 ноября. Тогда отмечалось, что он может возглавить Белгородскую область.

