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09:06, 4 июня 2025Путешествия

Бывший министр транспорта Дитрих уйдет с поста главы ГТЛК

Дитрих уйдет с поста главы Государственной транспортной лизинговой компании
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Евгений Дитрих

Евгений Дитрих. Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Бывший министр транспорта Евгений Дитрих, занимающий должность главы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), уйдет с поста. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, решение по этому вопросу почти согласовано. Кроме того, известно, что уже идет поиск человека для замены Дитриха на посту. В числе возможных кандидатов оказался зампред ВЭБа Артем Довлатов. При этом некоторые собеседники издания опровергают эту информацию.

Что касается Дитриха, он может найти себе место в Совете Федерации. Его смещение с должности главы ГТЛК связано с тем, что компания в будущем должна перейти под контроль ВЭБа.

В 2020 году от должности главы Минтранспорта, согласно указу главы государства, был освобожден Евгений Дитрих. СМИ анонсировали его уход 6 ноября. Тогда отмечалось, что он может возглавить Белгородскую область.

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