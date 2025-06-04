Похитители бизнес-коуча Щепихина попали под уголовное дело в Москве

В Москве СК возбудил уголовное дело в отношении похитителей Щепихина

В Москве возбудили уголовное дело в отношении похитителей бизнес-тренера Арега Щепихина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Решение было принято после изучения следователями материалов проверки из органов дознания. Фигурантов дела доставили в московское подразделение ведомства, в ближайшее время они будут задержаны.

Осматриваются их мобильные телефоны и машина.

Вечером 3 июня неизвестные на Ярославском вокзале в Москве схватили блогера Щепихина, затолкали его в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. Сам блогер ранее был известен неоднократными оскорблениями мусульман в социальных сетях.