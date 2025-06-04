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13:59, 4 июня 2025Бывший СССР

Российские штурмовики три недели бились с ВСУ без еды и связи

Российские штурмовики три недели держали оборону в лесополосе без еды и связи
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские штурмовики три недели держали оборону в лесополосе, не имея еды и связи с другими подразделениями. Об этом рассказал военнослужащий 2-го стрелкового батальона 9-й бригады 51-й армии Южного военного округа с позывным Валек, сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Военный отметил, что на момент возвращения его уже считали пропавшим без вести. Он отметил, что сослуживцы удивились его появлению, так как связь с основными силами пропала еще в первый день боев.

«Противник нас отрезал с воздуха, (...) артиллерией. Пришлось держать оборону уже в лесополке (лесополосе — прим. «Ленты.ру»)», — добавил солдат. По его словам, в течение трех недель украинские войска совершали накаты на позиции российских военных. Они смогли отступить лишь через три недели боев, когда наступили подходящие погодные условия.

Ранее стало известно, что российские военные сорвали контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Как рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, армия России уничтожила большую часть украинских бойцов, участвовавших в операции.

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