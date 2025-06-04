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22:06, 4 июня 2025Экономика

Украину признали страной с частичным дефолтом

S&P Global объявило о дефолте Украины по ВВП-варрантам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило о дефолте Украины по так называемым ВВП-варрантам (ценным бумагам, привязанным к ВВП). Об этом говорится в официальном заявлении агентства.

Поясняется, что Киев пропустил платеж в размере 0,67 миллиарда долларов США по своим ценным бумагам, который должен был быть произведен 2 июня 2025 года. Эксперты уточнили, что не ожидают выплат в ближайшие дни, в связи с чем рейтинг ВВП-варрантов был понижен с «CC» до «D» (дефолт). При этом прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу Украины в национальной валюте остался на уровне «CCC+» — стабильный.

ВВП-варрант дает инвесторам право получить средства в случае, если экономический рост эмитента превышает три процента в течение года. Этот результат Украина продемонстрировала в 2023 году, однако власти страны указали, что его обеспечило не развитие экономики, а серьезный провал в 2022 году, связанный с началом боевых действий.

ВВП-варранты возникли еще в 2015 году при предыдущем руководстве Украины. С помощью этого механизма Киев мотивировал инвесторов вложиться в экономику, обещая прибыль в случае ее роста. В 2024 году руководство страны договорилось с инвесторами, что пропуск платежей по этим бумагам не будет иметь последствий для традиционных международных облигаций.

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