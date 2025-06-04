Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:22, 4 июня 2025Мир

В Японском море произошел пожар на судне с российскими моряками

В Японском море произошел пожар на шхуне «Айсберг», где были россияне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПожары в России

Фото: Pixabay

Пожар произошел на рыболовной шхуне «Айсберг» в Японском море в 250 милях к югу от Владивостока. Об этом ТАСС сообщил глава Морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков.

«Транспортный рефрижератор "Остров Ионы", получив сигнал бедствия, оперативно подошел к аварийному судну и спас всех 17 человек», — заявил собеседник агентства.

В марте российское судно Crystal Asia загорелось близ порта Камчхон в южнокорейском городе Пусан. В посольстве России в Республике Корея указали, что в результате пожара шесть россиян пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бизнес-тренера похитили в Москве и увезли в багажнике Mercedes со спецсигналами. Он оскорблял чеченцев, мусульман и Аллаха

    Телеведущая поставила политика на место в прямом эфире и восхитила зрителей

    Ракетную опасность на Черноморском побережье отменили спустя три часа

    В США призвали посадить ближайшего союзника Зеленского

    Женщина спаслась от избивавшего ее несколько месяцев бойфренда благодаря записке

    Россиянин описал пляж в Испании словами «девушек-шоколадок встречаешь каждые пять метров»

    Мужчина отошел на обеденный перерыв и сделал пугающее открытие на рабочем месте

    Американский журналист заявил об одобрении США терактов ВСУ

    В Японском море произошел пожар на судне с российскими моряками

    Mercedes похитителей блогера замечали сопровождающим авто человека из окружения Кадырова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости