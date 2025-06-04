В Японском море произошел пожар на судне с российскими моряками

В Японском море произошел пожар на шхуне «Айсберг», где были россияне

Пожар произошел на рыболовной шхуне «Айсберг» в Японском море в 250 милях к югу от Владивостока. Об этом ТАСС сообщил глава Морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков.

«Транспортный рефрижератор "Остров Ионы", получив сигнал бедствия, оперативно подошел к аварийному судну и спас всех 17 человек», — заявил собеседник агентства.

В марте российское судно Crystal Asia загорелось близ порта Камчхон в южнокорейском городе Пусан. В посольстве России в Республике Корея указали, что в результате пожара шесть россиян пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.