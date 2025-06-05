Эксперт рассказала об «уволенном» главном воре в законе Москвы

Харина: «Уволенный» главный вор в законе Москвы не нуждался в представлении

Главный вор в законе Москвы Бадри Когуашвили (Кутаисский), «уволенный» лидером преступного мира России Шакро Молодым (настоящее имя — Захарий Калашов), не нуждался в представлении. Об этом Ленте.ру» рассказала редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Лиля Харина.

По ее словам, Бадри стал вором в законе еще во время Советского Союза и был известен в криминальных кругах на всем постсоветском пространстве. Он отбывал наказание в Красноярске, места лишения которого известны суровым режимом, но «выдержал все испытания» и еще сильнее поднял свой авторитет.

Освободился и вернулся в Москву Бадри в 2018 году, после чего его назначили главным вором в законе Москвы. В это время Шакро Молодой был осужден и отправлен из столицы отбывать наказание.

Однако после возвращения Шакро Молодого Бадри был «уволен». Подробности о том, почему это произошло и к чему готовится преступный мир, можно прочитать здесь.